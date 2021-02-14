В Ровно прошел протест из-за громкого дела серийного насильника

Ее участники требовали справедливого рассмотрения резонансного дела о серии изнасилований, которые происходили в городе в 2013 - 2019 годах.

Еще одним требованием было поместить в СИЗО подозреваемого в совершении преступлений, которого недавно выпустили под домашний арест.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Подозреваемого в совершении серии изнасилований - 32-летнего жителя Ровно - задержали в 2019 году. С тех пор и до конца 2020 года он находился в СИЗО, однако в прошлом декабре меру пресечения смягчили - мужчину отпустили под домашний арест, мотивируя это тем, что у него есть малолетний ребенок и он "позитивно зарекомендовал себя в изоляторе".

Между тем, его обвиняют в изнасиловании, нескольких повторных изнасилованиях и ряде покушений на совершение такого преступления. В деле собрано шесть эпизодов, однако потерпевшие подозревают, что их может быть и больше, поскольку некоторые могли не заявить о случившемся в полицию. Среди жертв насильника - и молодые девушки, и даже 60-летняя женщина.

Дело передали в Ровенский городской суд больше года назад, однако его рассмотрение по существу пока так и не началось. Дело в в том, что несколько пострадавших сейчас живут за пределами Украины, а адвокат обвиняемого Владимир Цуняк требует их присутствия на заседаниях.

Между тем, все потерпевшие были возмущены решением о смягчении фигуранту дела меры пресечения. Они боятся, что мужчина будет им мстить. После того как апелляционный суд 2 марта это решение подтвердил, женщины решили призвать жителей города выйти на митинг к зданию суда 15 марта, на этот день было назначено очередное заседание.

Несколько десятков человек вышли на акцию протеста с требованием начать рассмотрение дела по сути и ужесточить меру пресечения обвиняемому. В руках у них были плакаты с лозунгами: "Требуем справедливого суда", "Требуем профессиональную прокуратуру", "Судья насилует правосудие" и т.д.

В этот день заседание по сути дела снова не состоялось. Адвокат обвиняемого подал ходатайство об отводе судьи. По словам одной из потерпевших, ей не сообщили, когда будет происходить эта процедура. Также ей и другим жертвам насильника не дали ознакомиться с текстом документа.

Когда обвиняемый и его жена уезжали после заседания суда, их автомобиль забросали яйцами и попытались заблокировать протестующие. Ни сам мужчина, ни члены его семьи, ни адвокат с журналистами не общаются.