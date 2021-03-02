Большая часть украинцев не собирается прививаться препаратом Covishield

51,5% украинцев заявляют, что они не намерены делать прививки от коронавируса.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта

Дословно: "51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку).

16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились".

Детали: Социологи отмечают, что чем старше респонденты, тем чаще они выражают нежелание делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет).

Среди тех, кто планирует вакцинироваться от COVID-19, 52% готовы делать это только при условии, что прививка будет бесплатной, 22,5% из них – готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. 21% не определились.

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% ​​среди тех, кому 60 и больше лет).

Украинцы, которые не намерены делать прививки, объясняют это тем, что вакцины, которые применяются в Украине, по их мнению, недостаточно эффективны или безопасны. В то же время 45% тех, кто не намерен вакцинироваться, заявили, что "какой-нибудь другой" вакциной они готовы сделать прививку.

27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% – тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин наиболее распространено среди представителей 18-29 лет (54%).

Исследование проходило с 5 по 9 марта. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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