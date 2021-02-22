 

США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года

События Вчера, 21:4565
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года

Разведка США обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Как сообщает Reuters, соответствующий доклад американской разведки будет опубликован во вторник, 16 марта.

В то же время в докладе отмечается, что разведка не зафиксировала попыток РФ «получить доступ к американской избирательной инфраструктуре» в ходе выборов 2020 года.

«В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов», — уточняется в тексте. Помимо этого, в документе приведена информация относительно деятельности КНР и Ирана в ходе прошлогодней избирательной кампании в США.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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