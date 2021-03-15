Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 марта 2021

Есть в странах Южной Америки такой праздник – Диа-Амиго, или День друга (не путать со Всемирным Днем дружбы). В Аргентине, Бразилии, Уругвае и Эквадоре он отмечается каждый год 20 июля (а в Бразилии еще и 18 апреля), в Перу – в первую субботу июля, а в Парагвае – 30 июля.

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