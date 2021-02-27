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События Сегодня, 09:3148
Украинским военно-медицинским учреждениям 3 млн долларов предоставила Япония

С 2016 года Япония предоставила для военно-медицинских учреждений Украины свыше 3 млн долларов США.

Украина планирует пригласить Японию к участию в "Крымской платформе".

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией, ведь она является членом ООН, G-7, партнером НАТО и США.

"Рассчитываем, что взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам", - сказал Таран.

Он добавил, что Украина высоко ценит японскую помощь в военно-медицинских заведений Украины, которая с 2016 года составила более 3 млн долларов.

Таран сообщил, что Украина планирует пригласить Японию к участию в сотрудничестве в "Крымской платформе", целью которой является деокупация Крыма.

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