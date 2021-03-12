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События Сегодня, 09:5440
Власти Бельгии и Эстонии заявили, что не будут останавливать вакцинацию от коронавируса вакциной от AstraZeneca

Они считают, что останавливать вакцинацию безответственно.

Об этом сообщает VRT.

Глава Минздрава Бельгии Франк Ванденброке призвал всех вакцинироваться.

"Эти случаи должны быть исследованы, но останавливать вакцинацию было бы на самом деле безответственно. Мы видели, что сегодня люди приходили в центры вакцинации в большом количестве, потому что они хотят получить защиту, и они правы. Наше послание - идите на вакцинацию", - сказал он.

Как сообщает news.err.ee, в Эстонии решение продолжать вакцинацию приняла экспертная комиссия по иммунопрофилактике.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, пользу от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможные убытки. Мы решили, что вакцинация продолжится. Пока нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - заявили в экспертной комиссии.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Эстония, Белгия, AstraZenec, 7dniv, 7dnivinfo  
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