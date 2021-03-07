В трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба.

В результате инцидента погибли семь человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Еще двое людей пострадали.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах.

Канал отмечает, что убитые были азиатского происхождения. В то же время связь между убийствами пока не установлена.