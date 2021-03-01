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События Сегодня, 10:0734
Экологический комитет ВРУ рассмотрит сегодня, 17 марта, доработанную версию законопроекта №3091 об государственном экологическом контроле

Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создание нового органа, однако в основе - риск-ориентированный подход.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (EBA), опубликованном на официальном сайте.

Так, отмечают в EBA, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса:

  • Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка предприятия.
  • Установлено, что во время внеплановой проверки, инспектируются только те вопросы, которые стали основанием для ее проведения.
  • Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля - рейдовых проверок, которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц.
  • Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда.
  • Исключен контроль за соблюдением требований лицензионных условий, который убирает дублирование функций с другими органами.
  • Предоставлено финансово-экономическое обоснование реформы государственного экологического контроля и предусмотрены мероприятия по повышению мотивации представителей контролирующего органа.

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархии действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

В то же время в ассоциации добавляют, что в тексте документа содержатся неоднозначные положение, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом:

  • Возможность применения правил международных договоров, которые ратифицировала ВРУ. Такие положения могут быть не адаптированы в украинское законодательство, а следовательно, создают поле для двойных трактовок и давления.
  • Проверка может происходить на основании обращения органов досудебного расследования в рамках уголовного производства. Это положение значительно расширяет основания для внеплановых проверок, которые выходят за пределы природоохранной сферы, а также может нести потенциальные репутационные потери для предприятий.
  • Предлагается ввести 4-ступенчатую градацию предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду – от "наивысшего степени риска" до "незначительного". Хотя, на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации. По мнению бизнеса, это может способствовать субъективному подхода относительно определения периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут осуществляться не чаще, чем раз в 6 месяцев.
  • Дублируются полномочия Морской администрации и Госэкоинспекции, что противоречит одному из принципов государственного надзора (контроля), определенных статьей 3 ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".
  • Возвращается необходимость согласовывать технологию перегрузки грузов предприятиями морской отрасли с инспекторами по охране окружающей среды. При том, что необходимость такого согласования была недавно отменена постановлением Кабмина с целью либерализации и упрощения ведения коммерческой деятельности на территории Украины.
  • Законопроект не согласуется с ЗУ "О внутреннем водном транспорте" от 03.12.2020 года № 1054-IX, который вступит в силу с 01.01.2021 года в части терминологии.
  • Законопроектом дублируются положения по отбору проб и проведения их анализа в соответствии с ЗУ "Об охране окружающей природной среды".
  • Законопроект лишает права судовладельца предоставить обеспечение морского требования и избежать задержания и последующего ареста судна, что является нарушением международных договоров Украины.
  • Контролирующие органы будут иметь право останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, причастны к нарушению природоохранного законодательства.
  • Приказ о проверке предприятия может содержать как название компании, так и только адрес, по которым выявлены нарушения. Фактически, это дает основания осуществлять проверку сразу нескольких компаний, если у них общий адрес.
  • Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушении, причиненный вред от которого не доказан. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заведомо ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должна быть предусмотрена в законопроекте.
  • Санкционирование за создание препятствий должностным лицам (недопуск). По мнению бизнеса, это сужает возможности для реализации права предприятий не допускать инспекторов к проверкам, если на то есть законные причины, например, неправильно заполненные документы, непредъявление документов, и тому подобное. Поэтому, предлагаем уточнить, что речь идет именно о незаконном или безосновательном отказ е в допуске.
  • Увольнение органов госэкоконтроля от уплаты судебного сбора, если иск подает бизнес, например, оспаривая результаты проверки. Такой подход нарушает равновесие возможностей государства и предприятий.
  • Обеспечение установки систем автоматического мониторинга в течение 6 месяцев после вступления в силу законопроекта. Это положение уже предусмотрено законопроектом №4167.
  • Четко определены полномочия и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов хозяйствования. При этом ответственность за их невыполнение предусмотрена только для предприятий. Следовательно, следует также установить норму об ответственности проверяющих за вмешательство в работу бизнеса.

"Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом - немало. Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого - давление на бизнес", - резюмируют в EBA.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Верховную раду доработать законопроект №4167 о промышленных выбросах, поскольку на реализацию данного законопроекта уйдет не меньше $10 млрд.

Кроме того, возможность разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.

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Теги: news, новости, Украина, экология, ЕВА, ВРУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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