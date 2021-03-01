Экологический комитет ВРУ рассмотрит сегодня, 17 марта, доработанную версию законопроекта №3091 об государственном экологическом контроле

Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создание нового органа, однако в основе - риск-ориентированный подход.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (EBA), опубликованном на официальном сайте.

Так, отмечают в EBA, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса:

Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка предприятия.

Установлено, что во время внеплановой проверки, инспектируются только те вопросы, которые стали основанием для ее проведения.

Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля - рейдовых проверок, которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц.

Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда.

Исключен контроль за соблюдением требований лицензионных условий, который убирает дублирование функций с другими органами.

Предоставлено финансово-экономическое обоснование реформы государственного экологического контроля и предусмотрены мероприятия по повышению мотивации представителей контролирующего органа.

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархии действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

В то же время в ассоциации добавляют, что в тексте документа содержатся неоднозначные положение, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом:

Возможность применения правил международных договоров, которые ратифицировала ВРУ. Такие положения могут быть не адаптированы в украинское законодательство, а следовательно, создают поле для двойных трактовок и давления.

Проверка может происходить на основании обращения органов досудебного расследования в рамках уголовного производства. Это положение значительно расширяет основания для внеплановых проверок, которые выходят за пределы природоохранной сферы, а также может нести потенциальные репутационные потери для предприятий.

Предлагается ввести 4-ступенчатую градацию предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду – от "наивысшего степени риска" до "незначительного". Хотя, на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации. По мнению бизнеса, это может способствовать субъективному подхода относительно определения периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут осуществляться не чаще, чем раз в 6 месяцев.

Дублируются полномочия Морской администрации и Госэкоинспекции, что противоречит одному из принципов государственного надзора (контроля), определенных статьей 3 ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Возвращается необходимость согласовывать технологию перегрузки грузов предприятиями морской отрасли с инспекторами по охране окружающей среды. При том, что необходимость такого согласования была недавно отменена постановлением Кабмина с целью либерализации и упрощения ведения коммерческой деятельности на территории Украины.

Законопроект не согласуется с ЗУ "О внутреннем водном транспорте" от 03.12.2020 года № 1054-IX, который вступит в силу с 01.01.2021 года в части терминологии.

Законопроектом дублируются положения по отбору проб и проведения их анализа в соответствии с ЗУ "Об охране окружающей природной среды".

Законопроект лишает права судовладельца предоставить обеспечение морского требования и избежать задержания и последующего ареста судна, что является нарушением международных договоров Украины.

Контролирующие органы будут иметь право останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, причастны к нарушению природоохранного законодательства.

Приказ о проверке предприятия может содержать как название компании, так и только адрес, по которым выявлены нарушения. Фактически, это дает основания осуществлять проверку сразу нескольких компаний, если у них общий адрес.

Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушении, причиненный вред от которого не доказан. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заведомо ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должна быть предусмотрена в законопроекте.

Санкционирование за создание препятствий должностным лицам (недопуск). По мнению бизнеса, это сужает возможности для реализации права предприятий не допускать инспекторов к проверкам, если на то есть законные причины, например, неправильно заполненные документы, непредъявление документов, и тому подобное. Поэтому, предлагаем уточнить, что речь идет именно о незаконном или безосновательном отказ е в допуске.

Увольнение органов госэкоконтроля от уплаты судебного сбора, если иск подает бизнес, например, оспаривая результаты проверки. Такой подход нарушает равновесие возможностей государства и предприятий.

Обеспечение установки систем автоматического мониторинга в течение 6 месяцев после вступления в силу законопроекта. Это положение уже предусмотрено законопроектом №4167.

Четко определены полномочия и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов хозяйствования. При этом ответственность за их невыполнение предусмотрена только для предприятий. Следовательно, следует также установить норму об ответственности проверяющих за вмешательство в работу бизнеса.

"Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом - немало. Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого - давление на бизнес", - резюмируют в EBA.