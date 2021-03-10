В среду в силу вступил закон, согласно которому в Украине запрещается выжигание травы

Однако за такие действия не будут штрафовать.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - сказано в нем.

Ранее в Офисе президента обращали внимание, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.

Этот закон обязывает землепользователей не допускать выжигание сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, установленного Минприроды.

Подчеркнем, ко второму чтению из законопроекта убрали штрафы за выжигание травы и поджог лесов. Админвзыскание хотели предусмотреть на уровне от 3060 до 30600 гривен.