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События Сегодня, 11:5674
Какие ограничения необходимо ужесточить в Киеве пояснил Рубан

Местная власть Киева считает необходимым усилить некоторые карантинные ограничения в столице из-за роста заболеваемости COVID-19.

В частности, в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это, прежде всего, касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, которые будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей в местах", - пояснил Рубан.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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