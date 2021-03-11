Какие ограничения необходимо ужесточить в Киеве пояснил Рубан

Местная власть Киева считает необходимым усилить некоторые карантинные ограничения в столице из-за роста заболеваемости COVID-19.
В частности, в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.
"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это, прежде всего, касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, которые будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей в местах", - пояснил Рубан.