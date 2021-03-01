Во фракции "Слуга народа" не исключают, что на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады

На нем могут рассмотреть важные вопросы повестки дня.

На данный момент работа ВР заблокирована голосованием за поправки к законопроекту о завершении земельной реформы.

"Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня", - отметила депутат.