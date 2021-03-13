Во фракции "Слуга народа" рассказали, какие вопросы Верховная рада может рассмотреть в ходе внеочередного пленарного заседания

"У нас было очень много важных законопроектов запланировано на эту неделю. В частности, законопроект о разблокировании большой приватизации. Я напоминаю, что мы заложили в государственный бюджет 12 млрд гривен поступлений от приватизации, и 9 из них должны поступить именно от большой приватизации", - сказала парламентарий.

По ее словам, это достаточно срочный вопрос.

"И если мы не разблокируем этот процесс, мы будем вынуждены еще больше занимать на внешнем и внутреннем рынках. Поэтому этот вопрос достаточно срочный, возможно он будет вынесен на внеочередное заседание", - сказала Пидласа.

Нардеп также отметила, что парламентарии могут рассмотреть и законопроект №3711-д о судебной реформе.