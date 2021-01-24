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События Сегодня, 15:331
"Чистый немецкий колониализм". Почему посол Украины обвинил Германию в оккупации Крыма

Украинский посол в Германии Андрей Мельник отметился новым скандальным заявлением в адрес главной страны Евросоюза. 

Он заявил, что Берлин должен помогать Украине вернуть Крым, поскольку немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и зверства нацистской оккупации на полуострове.

Заявление прозвучало в разгар пиара "Крымской платформы" - инициативы Банковой по возвращению вопроса Крыма в мировую повестку.

Заявляется проект как международный. Однако Евросоюз пока массово к нему не присоединился - из его стран поддержала платформу только Литва. С чем, видимо, и связаны упреки посла в адрес флагмана ЕС - Германии.

Впрочем, Андрей Мельник "бичует" немцев не впервые. Разобрались, чего хотят власти Украины от Германии сегодня, и как посол раз за разом критикует страну пребывания.

За Севастополь ответят?

Сегодня Андрей Мельник обрушился на власти Германии и заявил, что они обязаны помочь Украине вернуть Крым. Основание - немцы дважды за прошлое столетие захватывали полуостров и творили там зверства во время нацистской оккупации. 

Связь тут достаточно шаткая. Если брать захват Крыма во время Второй мировой войны, то полуостров не входил тогда в состав Украины - он был частью РСФСР. Так что формально немцы оккупировали его у России. И, продолжая эту логику, должны "возвращать" его Москве, а не Киеву. 

Но послушаем Андрея Мельника. 

"Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - написал украинский посланник в колонке для издания Berliner Zeitung.

Посол заявил, что Крым сыграл трагическую роль в этой исторически сложной колониальной истории, "но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это". Мельник заявил, что Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие. В ходе немецкой оккупационной кампании были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тысяч крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", - сказал посол.

По его мнению, Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

"Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью. Крым - это лакмусовая бумажка, действительно ли немцы готовы брать на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за международное право", - заявил Мельник.

Он также попенял Западу в целом, что тема Крыма затухает на международных площадках. А Германии - за то, что санкции против России не такие строгие, как хотелось бы Украине - и напомнил об истории с поставкой в Крым турбин "Сименс". 

Развивая тему "исторической ответственности" Германии перед Украиной Мельник также напомнил о том, что в 1918 году немецкие войска вошли на полуостров. Это, напомним, происходило по условиям Брест-Литовского мира и по согласованию с украинской Центральной Радой. 

Именно немцы тогда выгнали с полуострова войска украинского генерала Болбочана, которые пришли туда, чтобы очистить Крым от красных. 

Мельник пишет, что в основе действий Германии тогда лежал "чистый немецкий колониализм". И что немцы не давали Украине объединиться с полуостровом, заявляя, что "германская империя торпедировала все попытки" такого объединения. "Берлин играл с идеей создания отдельного государства для немецких колонистов", - считает посол и называет это "нелепым проектом". 

Также он напомнил, что и Гитлер мечтал сделать из Крыма "немецкую Ривьеру" и очистить полуостров для немцев. 

"Германия может исповедовать свою историческую ответственность перед Украиной не только чествованием миллионов украинских жертв нацистского террора, но прежде всего благодаря мужественным и решительным действиям, чтобы предотвратить новую трагедии", - пишет посол.

"Учитывая ее колониальное прошлое в Крыму, Германия из всех стран должна сыграть ведущую роль в прекращении варварства Путина и освобождении полуострова из его когтей", - делает вывод Мельник. 

Вывод, повторимся, логически спорный - Крым тогда в состав Украины не входил. Поэтому оплачивать исторические долги за него Германия должна явно не перед Киевом. 

Если же брать чисто дипломатический аспект проблемы - то колонка Мельника выходит за любые рамки межгосударственного этикета. По сути это дипломатический скандал - посол требует у суверенной страны неких действий, обвиняя ее "колониализме" и преступлениях почти столетней давности. 

Но почему Мельник в таком тоне говорит в немцами?

"Пиар" Крымской платформы

Как уже говорилось выше - риторику посла следует отнести к инициативе "Крымской платформы", которую сейчас активно проталкивает Украина.

Первый саммит этой организации должен состояться в августе. А пока Киев усиленно работает над тем, чтобы собрать вокруг нее как можно больше стран.

Пока поддержали "платформу" США, Великобритания, Турция, Литва и Канада. То есть в основном англосаксонские государства, лояльные к ним прибалты, а также турки, у которых на Крым свои отдельные виды (и, как уже рассказывала "Страна", не исключено, что именно под них "Крымская платформа" и создается). 

Нельзя исключать, что число подписантов пополнится другими странами из того же ряда - речь прежде всего о союзниках США из Восточной Европы, которые неизменно поддерживают любые антироссийские программы.

Другой вопрос - войдут ли в "платформу" крупные страны Евросоюза и захотят ли они обострять отношения с Москвой, которая уже заявила, что проект Зеленского расценивает как угрозу своей территориальной целостности. Кроме того, у Франции и Германии непростые отношения с Эрдоганом. И это, возможно, еще одна причина почему они пока не проявляют активности в отношении "платформы" 

Тем временем, Зеленский сейчас активно лоббирует этот вопрос. Вчера он звонил Ангеле Меркель с данным предложением. Реакция пока неизвестна. Но, как видим, параллельно, в своем стиле, немцев "обрабатывал" и посол Мельник. 

Правда, судя по стилю его обращения - "требуем, а не просим" - эффект может быть обратным. Тем более, что подобных заявлений у Мельника было много - и они уже вызывали негативную реакцию властей ФРГ. 

Вспомним, на чем еще оскандалился украинский посол в Германии. 

Другие "зашквары" посла Мельника

В начале февраля украинский посол обрушился на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Штайнмайер заявлял, что нужно продолжать строить "Северный поток-2" и не ссориться с Россией. Поскольку исторически эти ссоры приводили к трагическим последствиям - как, например, во время войны Германии и СССР.  

Мельник на это заявил, что президент Германии "искажает историю" и немцы несут ответственность и перед народом Украины, а не только России. Хотя сам Штайнмайер этого и не говорил - он упоминал Советский Союз в целом. 

Тон Мельника был откровенно конфронтационным, и президент Германии ответил ему, что посол проявил "полное непонимание" того, о чем говорил Штайнмайер.

Весьма конфликтные отношения у посла и с немецкими историками. В октябре он обвинил их том, что немцы и совместной украино-германской комиссии не хотят признать Голодомор геноцидом украинцев.

Кульминацией этой истории стали смски Мельника, которые он отправлял немецким членам комиссии. В них он требовал не привлекать к работе украинского историка Георгия Касьянова, который известен своими умеренными взглядами на этот вопрос.

"Чистый немецкий колониализм". Почему посол Украины обвинил Германию в оккупации Крыма

То есть посол Украины грубо вмешивался в работу историков двух стран. Которые на госслужбе не состояли и отчитываться перед Мельником вообще не были обязаны. 

Эта история тогда вызвала скандал в немецкой прессе, которая опубликовала сообщения украинского посла. 

А на днях Мельник опять "наехал" на немецких историков. После того, как в Мюнхене кто-то облил краской могилу Степана Бандеры, посол внезапно заявил, что виноваты в этом ученые Германии, которые "демонизировали" вождя ОУН.

"Чистый немецкий колониализм". Почему посол Украины обвинил Германию в оккупации Крыма

Также Андрей Мельник заявлял МИД Германии, что Украина не будет закрывать скандальный сайт "Миротворец", поскольку он "сугубо частный". 

И уже общим местом стало постоянное напоминание Германии о том, что она повинна в преступлениях нацизма.

Посол Украины использует этот риторический прием в 90 случаях из ста, если речь идет о каких-то дискуссионных темах с немцами. Он постоянно педалирует тему исторической вины Германии и в силу этого - необходимости вести только ту политику, которая подходит Украине. 

Не исключено, кстати, что Украина здесь просто копирует риторику Польши, которая в полемике с немцами также постоянно использует этот прием.

Правда, Варшава - член Евросоюза, и Германия связана с ней обязательствами. С Украиной же ситуация зеркально противоположная - мы нуждаемся в поддержке Берлина больше, чем он - в поддержке Киева. И скандальным поведением дипломатов Украина вряд ли добьется ее увеличения. 

Скорее эффект может стать обратным. 

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