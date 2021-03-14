Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии

В Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами.

Что предлагает Еврокомиссия

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Документ планируют запустить к лету.

Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.

Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата.

Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.

Кто может получить COVID-паспорт

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.

и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии. Документ также должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.

Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.

Когда могут отменить COVID-сертификат

Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Какие вакцины и тесты будут учитываться

Как сообщает ЕК, свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на продажу в ЕС. При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

Отметим, на данный момент в Европе разрешены такие вакцины:

BioNTech и Pfizer (с 21 декабря 2020 года),

Moderna (c 6 января 2021 года),

AstraZeneca (с 29 января 2021 года),

Janssen Pharmaceutica NV (с 11 марта 2021 года).

Что касается тестов, следует использовать только результаты так называемых тестов NAAT (включая тесты RT-PCR) и экспресс-тесты на антигены.