Какие вакцины подходят для COVID-сертификатов пояснили в ЕС

Еврокомиссия планирует ввести сертификаты коронавируса.
Для них будут подходить вакцины, которые официально одобрены для продаж на территории Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Такие сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решение о признание других вакцины.
По состоянию на 17 марта, в ЕС одобрены вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:
- BioNTech и Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Также на рассмотрении европейского регулятора находятся еще три вакцины:
- Novavax;
- CureVac;
- Sputnik V.