 

Новый локдаун из-за коронавируса вводят в Польше

События Сегодня, 17:5654
Новый локдаун из-за коронавируса вводят в Польше

Правительство Польши решило вновь ввести локдаун по всей стране.

Количество новых случаев заражения стремительно растет.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

В рамках ужесточения карантина с субботы, 20 марта, будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения. Школы вернуться на дистанционное обучение минимум до 9 апреля.

Сейчас правительство прорабатывает детальный список ограничений, которые будут действовать в стране.

В Польше наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с этим и количества активных случаев. За прошлые сутки зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тысяч случаев.

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