 

В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой

События Вчера, 20:4967
В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой

У пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе. В Украине сбой также зафиксировали.

По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.

Напомним, в декабре прошлого года в Google произошел глобальный сбой, который затронул и Украину. Тогда пользователи не могли пользоваться почтой и YouTube. Причиной тогдашнего сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.

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