В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой

У пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google.
Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе. В Украине сбой также зафиксировали.
По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.
При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.
Напомним, в декабре прошлого года в Google произошел глобальный сбой, который затронул и Украину. Тогда пользователи не могли пользоваться почтой и YouTube. Причиной тогдашнего сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.