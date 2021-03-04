Завтра в Украине возобновится выдача разрешений на оружие

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Он отметил, что все работники подразделений разрешительной службы на период переформатирования выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности.

"Важно: срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться во время перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет", - успокоил владельцев оружия Клименко.

Полиция пока нарабатывает алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия.

В ближайших планах полиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины.

По словам председателя Нацполиции, весь документооборот будет осуществляться через электронную базу, что сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей во время этого процесса. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", - пообещал Клименко.