Карантин из-за ситуации с COVID завтра может ужесточить Киев

"Завтра на 10 часов утра киевский городской голова созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от главного управление Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений. И завтра в 10 часов на заседании они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.

По его словам, юридически это не будет переходом в "красную зону". Бондаренко уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, добавил секретарь Киевсовета.

"При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения", - заявил Бондаренко.

Отметим, по состоянию на 17 марта, Киев находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина, поскольку в столице превышена норма госпитализаций пациентов с COVID. На сегодня эта цифра составляет 79,3 случая на 10 000 населения при норме не более 60.

Киев также является лидером по новым случаям коронавируса, например, за минувшие сутки в столице зарегистрировали 1 121 больного COVID-19.