В Полтаве усиливают карантин

Карантинные ограничения в Полтаве усиливают.
В частности, отменяют все концерты.
Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мер в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава".
Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.
Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.
Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.