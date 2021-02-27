В Полтаве усиливают карантин

В частности , отменяют все концерты.

Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мер в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава" .

Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.

Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.

Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.