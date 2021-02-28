 

Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли

События Сегодня, 13:2867
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли

Таким образом злоумышленнику удалось собрать внушительную базу данных из логинов и паролей украинцев.

Об этом сообщает киберполиция Украины.

Инцидент произошел в Одесской области. Хакером оказался 24-летний местный житель. Он разработал и распространял специальную программу, которая давала возможность удаленно взламывать административные панели вебресурсов.

В результате хакер получал ценные сведения о пользователях - их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, данные аккаунтов соцсетей, электронной почты и т.д.

Хакерская программа попадала в компьютеры и гаджеты украинцев через почтовые ящики в зашифрованном виде в формате документа pdf. Для того, чтоб пользователи запускали программу в виде документа, хакер выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме хакера полицейские провели обыск и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В результате обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных вебпанелей.

Теперь молодому хакеру грозит лишение свободы до двух лет. Дело передали в Одесскую прокуратуру.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, хакеры, Одесса, задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Пьяный водитель под Ровно въехал в забор пансионата, есть погибшие
Пьяный водитель под Ровно въехал в забор пансионата, есть погибшие
28-фев-2021, 21:22
Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова
Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова
23-фев-2021, 09:20
Поджигателю
Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение
2-фев-2021, 21:41
Банки Европы и США на 2,5 млрд долларов обокрали Хакеры из Украины
Банки Европы и США на 2,5 млрд долларов обокрали Хакеры из Украины
27-янв-2021, 15:56
Из-за аварии сухогруза Arvin погибли двое украинцев
Из-за аварии сухогруза Arvin погибли двое украинцев
19-янв-2021, 09:49

Последние новости

15:35
События
Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции
15:33
События
Во Львовской области усиливают карантин
15:32
События
В апреле в Украину поступит вакцина от COVID производства американской компании Pfizer
15:30
События
Зеленский заявил что Крымская платформа должна объединить демократические страны мира
15:17
События
Компенсацию для культуры и креативных индустрий из-за локдауна в Киеве хочет Ткаченко
13:28
События
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли
13:26
События
В Полтаве усиливают карантин
13:24
События
Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса
12:30
События
Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа
11:34
События
Франция поддержала решение Великобритании увеличить количество ядерных боеголовок Trident
11:05
Политика
Депутатам местных и облсоветов голосовать при конфликте интересов запретили в Украине
10:39
События
В Украине продолжаются снегопады в горных регионах
10:30
События
О влиянии погоды на распространение коронавируса рассказали в ООН
10:17
Политика
Президент США Джо Байден заявил, что ему будет "трудно" уложиться в крайний срок, чттобы вывести из Афганистана американские войска
10:16
Политика
Кравчук хочет присоединения США в "нормандский формат"
10:12
События
На консультации в Москву вызвали посла России в США
10:00
События
Умер президент Танзании Джон Магуфули
09:58
Политика
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность поддержки парламентом денонсации Харьковских соглашений о пребывании российского флота в Крыму
09:54
События
Правоохранители завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева
09:25
События
Жительница Испании умерла от кровоизлияния после прививки вакциной AstraZeneca

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 марта 20214182
В среду в силу вступил закон, согласно которому в Украине запрещается выжигание травы1054
Первое китайское предупреждение. Как бизнесмены из КНР появились в Крыму и при чем здесь "Мотор Сич"290
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления поддержал постановление о проведении выборов мэра Харькова в конце осени этого года278
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусной болезнью261
Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, когда должно быть заключение КСУ по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР252
Швеция также приостановила использование вакцины AstraZeneca242

Досуг

Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению
Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению
Если вы подбираете удобное и неприхотливое к условиям применения оборудование, обратите внимание на блейд сервер. Этот агрегат станет отличной альтернативой старым громоздким устройствам.
Вчера, 17:33165
Популярность таунхаусов у покупателей
Популярность таунхаусов у покупателей
Если вы наблюдаете за происходящим на рынке загородной недвижимости, то наверняка заметили, как растет популярность таунхаусов. На текущий момент даже коттеджи не пользуются таким спросом, какой встречают среди покупателей таунхаусы.
Вчера, 11:51135
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
Датчик температуры холодильной камеры – это важнейшая составляющая данного агрегата, которая призвана фиксировать температуру, передавать показатель системе управления, а та уже «дает команду» мотор-компрессору работать более активно, или же наоборот – «убавить»
Вчера, 11:48159
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
Серед великого вибору покрівельних матеріалів особливе місце відведене фіброцементній покрівлі. Мова йде про безпечне безазбестове покриття, широко розповсюджене у країнах Європи. Популярність пояснюється насамперед експлуатаційними характеристиками й складом.
16-мар-2021, 16:54338
Востребованные тренды: SEO продвижение сайта в 2021 году
Востребованные тренды: SEO продвижение сайта в 2021 году
Алгоритмы Google постоянно совершенствуются, регулярно выходят новые апдейты. После внесения корректировок рейтинг одних ресурсов снижается, других растет. Что же делать, чтобы повышать рейтинг и максимально соответствовать ожиданиям посетителей сайта?
16-мар-2021, 09:14236
Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
Для быстрого запуска корпоративного сайта с интернет-магазином идеально подойдет готовое решение INTEC для «Битрикс24». Его можно использовать в любой сфере деятельности, начиная от промышленных предприятий, заканчивая сервисами по доставке еды.
15-мар-2021, 18:45284

События

Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции
Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности не рекомендует расширять полномочия полиции по использованию электрошокера.
Сегодня, 15:3554
Во Львовской области усиливают карантин
Во Львовской области усиливают карантин
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести усиленные ограничительные меры на территории Львовской области.
Сегодня, 15:3355
В апреле в Украину поступит вакцина от COVID производства американской компании Pfizer
В апреле в Украину поступит вакцина от COVID производства американской компании Pfizer
При этом вакцина будет поступать траншами.
Сегодня, 15:3254
Зеленский заявил что Крымская платформа должна объединить демократические страны мира
Зеленский заявил что Крымская платформа должна объединить демократические страны мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
Сегодня, 15:3048
Компенсацию для культуры и креативных индустрий из-за локдауна в Киеве хочет Ткаченко
Компенсацию для культуры и креативных индустрий из-за локдауна в Киеве хочет Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко назвал спорным решение Киева о введении локдауна для сектора культуры и креативных индустрий.
Сегодня, 15:1753
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли
Таким образом злоумышленнику удалось собрать внушительную базу данных из логинов и паролей украинцев.
Сегодня, 13:2868
7 Днів