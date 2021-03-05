Зеленский заявил что Крымская платформа должна объединить демократические страны мира

По его словам , нужно объединяться для защиты прав граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку санкционной политики против России.

"Также я подробно рассказал о международной площадке под названием Крымская платформа. Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединяться для защиты прав наших граждан, для защиты прав крымчан и деоккупации всего полуострова", - заявил он.