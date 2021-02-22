В апреле в Украину поступит вакцина от COVID производства американской компании Pfizer

По его словам, первые поставки будут уже в апреле.

"Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - отметил Заика.