Во Львовской области усиливают карантин

Заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что ситуация в области критическая, а усиление ограничений неотвратимое.

"Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях", - заявил он.

Карантин рекомендуют ужесточить с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.

В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на: