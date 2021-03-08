Во Львовской области усиливают карантин

Ограничения рекомендуют усилить с 19 марта.
Об этом сообщает "Львовский портал".
Заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что ситуация в области критическая, а усиление ограничений неотвратимое.
"Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях", - заявил он.
Карантин рекомендуют ужесточить с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.
В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на:
- деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на "вынос" и доставки;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
- деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; но разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.
- прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
- работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток.