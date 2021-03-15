Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности не рекомендует расширять полномочия полиции по использованию электрошокера.

Глава Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейский уполномочен применять электрошоковые устройства для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

По его словам, практика применения показала, что указанные основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких специальных средств.

"Это касается задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского", - говорится в сообщении.

Подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка высказал несколько замечаний к закону, в частности, о целесообразности применения полицейскими электрошоковых устройств к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

"Члены комитета высказали свои замечания о целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений... Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде направить законопроект №4375 на доработку", - указано в сообщении.