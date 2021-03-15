 

В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации

События Сегодня, 18:3555
В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк подчеркнула, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4540 за основу", - говорится в сообщении.

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