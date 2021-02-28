Вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико

Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы.

Об этом пишет Reuters .

Колонна сотрудников службы безопасности подверглась нападению со стороны подозреваемых членов банды в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда они патрулировали район.

"Это нападение - оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона", - заявил министр безопасности Родриго Мартинес-Селис.

Военизированная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики продолжают поиски подозреваимых. Также неизвестно, сколько подозреваемых в преступлении могли быть убиты или ранены.