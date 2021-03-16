Почему суд оправдал экс-нардепа Пашинского, который стрелял в человека

Очередного скандального представителя времен Порошенко вывели из-под уголовной ответственности.

Сегодня суд оправдал экс-нардепа Сергея Пашинского, который 31 декабря 2016 года стрелял в человека на улице.

"Страна" вспомнила историю этого дела, которое при Зеленском сначала реанимировали, а потом спустили на тормозах.

Как сливали дело при Порошенко

Дело бывшего нардепа "Народного фронта" тянется еще с 2016 года. В новогоднюю ночь Пашинский выстрелил из наградного пистолета "Глок" в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Версия Пашинского была такова. Проезжая по лесной дороге в темное время суток он едва не врезался в припаркованный микроавтобус и вышел поговорить с его водителем.

Возле микроавтобуса был Химикус, с которым у Пашинского произошел конфликт. По версии экс-нардепа, мужчина на него напал, ударил бутылкой по голове, после чего Пашинский, уже лежа на земле, открыл огонь и ранил нападавшего в ногу. До этого "фронтовик", по его собственным словам, произвел еще и предупредительный выстрел.

Со слов Химикуса, все было иначе. Пашинский со старта выхватил пистолет и начал угрожать, что застрелит. После этого Вячеслав ударил депутата бутылкой. При этом, по его словам, Пашинский не упал, а стрелял из стоячего положения. И без всяких предупреждений - сразу на поражение.

Врачи, которые оперировали Химикуса, заявляли, что пуля прошла сверху вниз - это было видно и по ее входному отверстию, и по смещению осколков кости. Полиция нашла на месте преступления две гильзы.

Уже через несколько месяцев дело, открытое по статье "Хулиганство", было закрыто - прокуратура посчитала, что Пашинский не превышал необходимой самообороны. Ему вернули пистолет.

Однако юридическая команда Андрея Портнова добилась возобновления дела через суд.

Но, расследуя дело заново, в 2018 году подозреваемым в хулиганстве сделали... Химикуса. Но суд признал его невиновным.

На излете каденции Порошенко дело на Пашинского снова закрыли. И возобновили уже при Зеленском.

Попытка №2 при Зе

В сентябре 2019 года команда Портнова снова оспорила закрытие дела в суде. А уже через месяц ГБР вручило Пашинскому подозрение по новой статье - умышленное тяжкое телесное повреждение (121 УК, часть первая).

После этого экс-нардепа отправили на 60 дней за решетку. На суд приходил "покровитель" Пашинского Александр Турчинов.

Однако буквально через пару месяцев "да" преобразовалось в "нет".

Свобода и оправдание

Уже в декабре по ходатайству адвокатов Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест и отправили в село Хотов Васильковского района.

Дело Пашинского ушло в суд летом 2020 года. Тогда же с него сняли электронный браслет и отменили домашний арест - отпустив под личное обязательство.

Судебное рассмотрение подошло к завершению в текущем марте. Сначала потерпевший Вячеслав Химикус, ранее просивший себе полтора миллиона компенсации, заявил, что получил ее и отказывается от претензий к бывшему депутату.

Уже тогда стало понятно, что Пашинского, скорее всего, оправдают. Хотя прокуратура и продолжала требовать ему семь лет тюрьмы.

А сегодня суд его полностью оправдал и даже вернул пистолет - уже второй раз за всю эту историю.

Отметим, что похожая судьба - у всех представителей предыдущей власти, которых пытались посадить при Зеленском. На свободе бывший замглавы СНБО Олег Свинарчук, экс-замминистра Юрий Грымчак, бывшая депутат Татьяна Черновол, замминистра экономики времен Порошенко Юрий Бровченко.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Мягкие посадки. Как суды при Зеленском отпускают порохоботов, радикалов и коррупционеров".

Реакция на оправдание Пашинского

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что решение суда показывает эволюцию Зе-власти.

"Пашинский был первым человеком из команды Порошенко-Турчинова, который отправился в тюрьму после прихода Зеленского.

Тогда это давало пусть и робкую, но надежду на то, что справедливость восторжествует и по остальным фигурантам.

Об аресте Пашинского говорил и Зеленский на своей пресс-конференции осенью 2019 года. Мол, чего ж вы говорите, что нет посадок. Есть! Пашинского посадили.

Потом Пашинского выпустили. А теперь и вовсе оправдали.

В контексте всех остальных событий последнего времени это решение, впрочем, ничем не выделяется.

Просто возвращаются те времена, за окончание которых народ голосовал два года назад".

"Весна пришла, чувствуете?", - обыграл предвыборный лозунг Зеленского журналист Юрий Ткачев.