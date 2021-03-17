Из-за введения жесткого карантина в Украине протестуют города

В Киеве из-за введения с 20 марта локдауна под стенами КГГА собралось несколько десятков предпринимателей.

Какая ситуация в других городах Украины, в материале РБК-Украина.

В Киеве сегодня утром протестуют представители "SaveФОП". Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня в городе вводят жесткие карантинные ограничения.

Также устроили протест во Львове, пишет местное издание "Форпост". С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.

Сегодня, 19 марта, на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна, пишет издание "49000". Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.

Небольшие акции протеста прошли и в других городах. В частности, как сообщает "Кременчугская газета", такое мероприятие прошло в Кременчуге. Кроме того, как передает полтавское издание "Змист", что акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.

Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне".

Так же на акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщает "Новости N".