 

Степанов заявил что Украина перешла ко второму этапу вакцинации

События Сегодня, 12:58101
Степанов заявил что Украина перешла ко второму этапу вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. 

В листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей", - сказал глава Минздрава.

Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря информационную вакханалию и откровенную ложь".

"Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дия", записались уже более 290 тысяч человек", - подчеркнул министр.

 

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo  
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