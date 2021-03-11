Проведение СНБО сегодня подтвердил Зеленский

Что будет на повестке дня этого заседания, пока не известно.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом речь шла на заседании Совета реформ .

"У нас день сегодня важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседания СНБО Украины", - сказал глава государства в начале заседания.

После этого в Офисе президента анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО. Начало брифинга планируется ориентировочно на 18:30. Брифинг, как всегда, проведет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как до этого рассказал РБК-Украина источник в Офисе президента, заседание СНБО должно начаться в 17:00 сегодня. Собеседник агентства заверил, что на этом заседании СНБО не планируется никаких сенсационных решений.

Отметим, на предыдущих решениях СНБО принимались решения, в частности, о наложении санкций на граждан Украины. Например, СНБО ввел санкции против нардепов Тараса Козака и Виктора Медведчука, а также трех телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.