Список стран "красной" зоны значительно сократила

Так, из "красной" в "зеленую" зону были перенесены Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн и Чили. Теперь "красный" список состоит из 44 стран, тогда как неделей ранее здесь находилась 51 страна.

Также в "зеленой" зоне находятся такие туристические страны, как Грузия, Египет, Марокко, Доминиканская Республика, Таиланд, Турция, Танзания, Тунис, Хорватия и Шри-Ланка. В "красной" зоне остаются, в частности, Болгария, Черногория, Чехия, Венгрия, Кипр, Польша, Албания.

Отметим, в "красную" зону включают те страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает показатели Украины. По состоянию на 19 марта в Украине этот показатель составляет 354,5.