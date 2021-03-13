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События Вчера, 19:5299
Украинская железная дорога готовится к забастовке и остановке поездов. Что происходит?

На "Укрзализнице" готовится масштабная акция протеста, которая может парализовать едва ли не все железнодорожное сообщение в стране.

Предупредительная акция анонсирована профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины на 31 марта. Будет ли продолжение - зависит от ее итогов.

31 марта пройдет так называемая итальянская забастовка или "работа по инструкциям". Ее суть в том, что все работники выйдут на свои рабочие места, но не будут выезжать на маршруты, если специальные комиссии обнаружат нарушение трудового законодательства (скажем, правил техники безопасности, инструкций по безопасности движения поездов и т.д.). В том, что такие нарушения можно будет без труда зафиксировать, в профсоюзах не сомневаются.

"Дело в том, что на локомотивах серии ВЛ-80, которые сейчас эксплуатирует "Укрзализныця", как говорится, клейма негде ставить - по ним масса технических замечаний, они часто "горят" прямо в дороге", - пояснил нам представитель Свободного профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

Главные требования железнодорожников - зарплатные.

"В 2019-2020 году нам, вопреки условиям коллективного договора, не повышали зарплаты. В этом году обещали прибавку в апреле -мае на 8%. Но что такое 8% при зарплате машиниста в 15-16 тысяч гривен, как за такие деньги сегодня можно прокормить семью. А нагрузки только растут. Люди попросту массово увольняются, в трудовом коллективе - не лучшие настроения. Тем более, сейчас вообще непонятно - будет ли вообще хоть какое-то повышение. Ведь договаривались со Жмаком, а после его отставки как бы не пришлось начинать переговоры с нуля", - говорит Александр Скиба.

Понятно, что даже день забастовки железнодорожников - это удар по всей системе ж/д перевозок. Движение поездов, если и не остановится полностью, то, как минимум, выбьется из графика, а по многим маршрутам поезда могут отметить. И еще непонятно, ограничится ли забастовка одним днем.

"Страна" разбиралась, почему на УЗ зреет бунт, и будут ли ходить поезда.

Акция "горящих локомотивов"

Ранее мы писали, что в феврале железнодорожники уже выходили на акцию протеста. Они пикетировали Кабмин с требованием обратить внимание на массовые нарушения трудовых прав к "Укрзализнице". Помимо срыва выполнения коллективного договора по зарплатам, это еще и ухудшение условий труда. "Смена может затянуться и на 10-15 часов - люди попросту сидят на отстое в Казатине или Конотопе, и непонятно, когда смогут добраться домой. Машинисты сутками дома не бывают", - говорит Скиба. 

Но февральская акция под стенами Кабмина не дала фактически никаких результатов. Поэтому после нее профсоюз железнодорожников и транспортных строителей сразу же создал центральный штаб по подготовке "итальянской забастовки", намеченной на конец марта.

Тогда же начался сбор подписей за вступление в коллективный трудовой спор с "Укрзализныцей". 10 марта была подана жалоба в Киевский апелляционный суд с просьбой отменить решение Печерского районного суда по иску профсоюза к УЗ по поводу невыполнения ряда положений Отраслевого соглашения, в том числе, по "безосновательному неповышению заработных плат" (это дело профсоюз проиграл). От Апелляционного суда добиваются решения о направлении этого дела для продления рассмотрения судом первой инстанции.

А 15 марта Национальная служба посредничества и примирения зарегистрировала коллективный трудовой спор между Профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей Украины и АО "Укрзализныца".

Как рассказал нам Александр Скиба, были встречи представителей профсоюзов с руководством УЗ, в том числе, ее теперь уже экс-главой Жмаком. Железнодорожникам пообещали начать повышение зарплат в апреле- мае, но оно должно было быть незначительным - всего на 8%. "Но теперь, после отставки Жмака, вообще непонятно, будут ли хоть какие-то доплаты. Не исключено, что весь переговорный процесс нужно будет начинать с нуля", - говорит Скиба.

Профсоюзы уже направили письма на адрес президента, премьер-министра, главы Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки и оценки состояния АТ "Укрзализныця" Юлии Гришиной и главы набсовета УЗ Шевки Аджунера. В них, в частности, уведомили об акции протеста.

"В письмах говорится, что поскольку структурные подразделения не обеспечены в достаточной мере необходимыми материалами, запасными частями, инструментом, персоналом для выполнения всех технологических процессов, то работники имеют законное право указать руководству подразделений на невозможность исполнения утвержденного технологического процесса и норм охраны труда", - отмечают в профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей.

Стоит отметить, что Временная следственная комиссия ВР уже встретилась с представителями профсоюзов, и обещала поспособствовать решению проблемных вопросов с руководством УЗ. Что, впрочем, никак не повлияло на планы по акции 31 марта - она, как и планировалось, состоится.

Также в профсоюзе отметили, что в 15 марта  сообщения о  нарушении условий труда будут предоставляться руководителям всех подразделений УЗ, и, если те не смогут обеспечить работником всем необходимым, 31 марта, с 8.00 и до 20.00 (то есть, в течение 12 часов) будет идти так называемая "работа по инструкциям".

Речь идет о создании специальных комиссий по охране труда с участием членов профсоюза. Эти комиссии фиксируют нарушения (техники безопасности, противопожарных норм, норм по охране труда и пр.) и составляют акты с выводом о невозможности допуска к работе людей, пока не будут устранены нарушения. Такие акты передаются руководству подразделений. При этом по КЗоТу за все время не выполнения работы по причинам нарушений работникам должна начисляться оплата по нормативам за каждый час, — рассказал нам Скиба.

В том, что в нарушениях, которые можно зафиксировать в актах, недостатка не будет, он не сомневается - техническое состояние большинства локомотивов УЗ не выдерживает никакой критики. Едва ли не каждые день случаются разного рода ЧП - от поломок в пути до пожаров.

"Механизм с фиксацией нарушений защищает работников от претензий со стороны руководства и обвинений в саботаже. Подобная "итальянская забастовка" уже была на УЗ в 2018 году. Понятно, что участвовали не все железнодорожники, так как настроения в коллективе и тогда, и сейчас были неоднородными. Но все же на график движения составов эта акция тогда существенно повлияла", - отмечает Скиба.

В профсоюзе обещают, что акция не распространится в зоне ООС/АТО и на "маршрутах военных перевозок". По другим направлениям возможна остановка движения.

Как сообщили нам в УЗ, пока данных о каких -либо сбоях в графике пассажирских перевозок нет. "Ограничения распространяются тольк на красные карантинные зоны в Ивано-Франковской, Закарпатскй, Житомирской, Черновицкой областях. По всем остальным направлениям можно покупать билеты. У нас еще такого никогда не было, чтобы из-за забастовок не ходили поезда", - сказали нам в "Укрзализныце". На вопрос, будет ли у пассажиров возможность вернуть деньги за билеты в случае отмены поездов, в компании уточнили, что "не могут комментировать ситуации, которой пока нет".

"Нет единства"

Вопрос в том - насколько массовой будет акция и действительно ли она в буквальном смысле парализует все перевозки по Украине. По словам Скибы, специальные комиссии, которые должны фиксировать нарушения условий труда,  работают далеко не на всех подразделениях. "К примеру, на Дарницком депо их нет, как и в Казатине, Конотопе и др. Кроме того. Под акцией подписались далеко не все профсоюзы, а их на УЗ несколько", — рассказал Скиба.

Также нет единого мнению о забастовке среди самих работников. Одни говорят, что давно пора, и нужно отстаивать свои права, другие удивляются. "То есть, 31 марта мы работаем строго по инструкциям, которые до этого, получается, постоянно нарушали. А как только нам поднимут зарплаты на 8%, снова станем нарушать", - говорит один из работников УЗ.

Есть также опасения, что руководство УЗ пойдет на ответные меры, и, скажем, начнет увольнять самых активных участников протестов, а то и подаст встречный иск о нанесении убытков госкомпании. Также в УЗ, якобы, могут вообще отказаться от предварительных договоренностях по повышению зарплат. А вот свою долю выгоды из сложившейся ситуации топ-менеджмент попытается получить, скажем, подняв тему о пересмотре тарифов. Так как, якобы, при нынешних тарифах они не могут обеспечить достойные условия труда работникам.

"Сейчас такая ситуация, что центр принятия решений - не руководство УЗ, и даже не набсовет, а Кабмин, который утверждает финплан "Укрзализныци". Поэтому работать по решению проблем трудового коллектива нужно, в первую очередь, с правительством", — считает Скиба.

Разборки на железной дороге

Отметим, что все эти события развиваются на фоне обострившейся борьбы за контроль над "Укрзализныцей". А точнее - над финансовыми потока в этой госкомпании.

Недавно уволенный со своего поста директор УЗ Жмак был связан с Михаилом Саакашвили, через которого лоббировал свои интересы Ринат Ахметов. Речь идет о новом договоре компании с "Метинвестом" Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для олигарха ценам. Это и стало формальной причиной для отставки Жмака ("Страна" уже об этом писала).

Но в реальности же, как говорят источники на железной дороге, его сбили другие, конкурирующие с Ахметовым, кланы, которые также имеют свои интересы, а потому заинтересованы во влиянии на руководство.

Так, Виктор Пинчук хочет продавать железной дороге свои колеса, а Игорь Коломойский - топливо.

При этом есть еще и много других, более мелких, кланов, которые уже десятилетиями сидят на железной дороге и собираются это делать и дальше, конкурируя друг с другом за тендеры и скидки.

"Есть еще набсовет, в котором сидят люди с гигантскими зарплатами и который, по идее, должен следить за наведением порядка. Но в реальности идет лишь замена одного клана другим. А простые работники продолжают получать копейки и с подвижным составом проблемы нарастают катастрофически", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

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