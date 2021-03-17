В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи жалуются, что не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение.

О сбоях в соцсетях пользователи начали сообщать около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину.

Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более половины пользователей сообщили, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.

В то же время о сбоях в мессенджере Whatsapp сообщили более 9 тысяч пользователей, при том почти все сообщают, что не могут подключиться к сервису.