Сегодня в Украине сделали 11800 прививок от COVID

19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса.
Сейчас общее количество прививок превысило отметку в 100 тысяч.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Кстати, у нас за сегодняшний день 11800 (прививок от коронавируса - ред.). Это я впервые объявляю эти данные", - сказал Степанов.
Он отметил, что в результате Украина с начала кампании по вакцинации перешла отметку в 100 тысяч вакцинированных. По словам министра, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество уколов.