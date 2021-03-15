Сегодня в Украине сделали 11800 прививок от COVID

19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса.

"Кстати, у нас за сегодняшний день 11800 (прививок от коронавируса - ред.). Это я впервые объявляю эти данные", - сказал Степанов.

Он отметил, что в результате Украина с начала кампании по вакцинации перешла отметку в 100 тысяч вакцинированных. По словам министра, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество уколов.