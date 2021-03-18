Сеть фитнес-клубов "Спорт Лайф" в Киеве нарушает карантин

Из-за введенного с 20 марта карантина в Киеве , в клубе ограничили лишь работу бассейнов, групповые занятия продолжают принимать посетителей, вопреки запрету Киевгорсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании на официальном сайте.

Так, 19 марта в компании сообщили, что в соответствии с протоколом № 20 постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологически безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации от 18.03.2021, клубы в Киева продолжают работать в обычном режиме, исключения коснулись только работы бассейнов.

В то же время, 18 марта мэр Киева Виталий Клично на онлайн-брифинге сообщил, что помимо посещения бассейнов в фитнес-клубах также должны быть запрещены и групповые занятия.

В call-центре клуба РБК-Украина подтвердили, что групповые занятия продолжают работать без изменений. Свое решение администрация объяснила тем, что "залы для групповых занятий сети позволяют размещать клиентов с учетом - не более 1 человека на 10 кв.м". Стоит отметить, что данная норма действительно вводилась для фитнес-клубов, однако во время адаптивного карантина в феврале 2021 года. В нынешних условиях жесткого локдауна в Киеве эти ограничения допустимы только для проведение богослужений и прочих религиозных мероприятий.