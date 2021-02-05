 

Степанов заявил что правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации

События Сегодня, 10:4672
Степанов заявил что правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса.

Будет создан соответствующий фонд.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo, вакцина  
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