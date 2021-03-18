Погода в Карпатах ухудшилась, накрыли снегопады

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Сегодня и завтра в среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По прогнозам синоптиков, сегодня Украину накроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет в пределах +3+8 тепла.

19 марта ожидается неблагоприятная погода в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра к штормовым значениям и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.