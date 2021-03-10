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События Сегодня, 14:03322
Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

На этой неделе активизировалась тема плохого самочувствия президента США Джо Байдена. 

После того, как американский лидер назвал Владимира Путина "убийцей", в Москве начали заявлять - он болен деменцией (старческим слабоумием). Российский президент, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья.

Впрочем, слухи о серьезной болезни Джо Байдена изначально появились не из Кремля. Эта тема вовсю обсуждается в США - на местных телеканалах и среди обычных граждан.

Предпосылок к таким выводам достаточно. Президент США забывает имена и местности, в которых он находится.

Еще один показательный момент был буквально вчера. Поднимаясь по трапу самолета он дважды споткнулся и один раз упал.

"Страна" выяснила все что известно о реальном состоянии здоровья лидера сверхдержавы. 

Падает, забывает города, имена и даты

Пристальное внимание СМИ к Джо Байдену началось после старта президентом гонки в США. С тех пор он нередко попадает сложные ситуации. 

27 сентября у Байдена случилось первое громкое неудачное выступление перед избирателями.

"Вот почему я сделал своим приоритетом на протяжении всей моей карьеры тесное сотрудничество с вами. С того времени, как я пришел в сенат 180 лет назад", - сказал Байден и ухмыльнулся.

13 октября он забыл название штата, в котором выступал прямо в тот момент, а также имя сенатора от Юты Митта Ромни.

26 октября запамятовал, как зовут его конкурента на выборах Дональда Трампа. Его он дважды назвал Джорджем. 

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" — сказал Байден.

Тогда американцы предположили, что он перепутал Трампа с Бушем-младшим. Или же просто забыл его имя и назвал любое на букву "Д" - на видео ниже похоже именно на это.

Самый скандальный инцидент случился 4 ноября минувшего года. 

В тот день Байден в очередной раз выступал. Рядом с ним были его близкие. Внезапно для окружающих кандидат в президенты перепутал свою внучку с ее отцом. Он представил девушку как своего умершего от онкологии сына.

"Это мой сын Бо Байден", - сказал политик. Байден тут же поправил себя и заявил, что внучку зовут Натали. Однако это была дочь его младшего сына Хантера, которую зовут Финнеган. Лишь с третьей попытки он правильно представил девушку.

После избрания президентом конфузы не закончились. Например, Камалу Харрис он несколько раз называл президентом без приставки вице-. 

9 марта Джо Байден забыл имя главы Пентагона, который стоял с ним рядом, и название самого ведомства. 

"Я хочу поблагодарить... бывшего генерала. Я дальше называю его генералом, но... этот парень, который руководит этим военным подразделением".

Впрочем, если до последнего времени Байден лишь делал оговорки, но в пятницу создалось впечатление, что его подводит вестибулярный аппарат.

Президент США дважды споткнулся и один раз упал, когда поднимался по трапу самолета.

Это видео разлетелось по всему миру и Белый дом вынужден был прокомментировать происшествие. Там списали все на ветер. "Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях. Президент чувствует себя прекрасно", - заявила представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер.

Впрочем, в это объяснение, мягко говоря, далеко не все поверили.

Так, сын экс-президента Дональд Трамп-младший выложил в Twitter скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра была небольшой и составляла примерно 6 метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви". 

Сын Трампа с иронией написал в своем комментарии, что президент "в отличной форме".

Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

Есть ли у Байдена симптомы деменции?

Такое большое число происшествий склоняет к тому, чтобы как минимум разобраться: есть ли у Джо Байдена симптомы деменции? 

Для этого "Страна" обратилась к официальному сайту ВОЗ, где описывается заболевание. 

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Болезнь поражает в основном пожилых людей (Байдену, напомним, 78 лет и он - самый возрастной президент США, - Ред.)

Всемирная организация здравоохранения указывает, что наиболее распространенной причиной деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится 60-70% всех случаев.

Симптомы заболевания делятся на три стадии. 

Ранняя стадия: 

  • забывчивость;
  • потеря счета времени;
  • нарушение ориентации в знакомой местности.

Средняя: 

  • забывчивость в отношении недавних событий и имен людей;
  • нарушение ориентации дома;
  • возрастающие трудности в общении;
  • потребность в помощи для ухода за собой;
  • поведенческие трудности, включая бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов.

Поздняя: 

  • потерю ориентации во времени и пространстве;
  • трудности в узнавании родственников и друзей;
  • возрастающую потребность в помощи для ухода за собой;
  • трудности в передвижении;
  • поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность.

Полностью вылечить деменцию нельзя. Ее можно лишь поддерживать лекарствами, но со временем они перестают помогать.

Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

Судя по описанию стадий, Джо Байдену (если он на самом деле болен) можно приписать любую из стадий деменции. 

Смертельная ли это болезнь и сколько с ней живут? Указывается, что после диагностики старческого слабоумия люди - от 3 до 12 лет. Пациенты старше 65 лет - в среднем 6 лет.

"Я слышал, слабоумие в тренде" 

Несмотря на то, что Байден публично не сообщает, диагностирована ли ему деменция, пользователи интернета это очень активно обсуждают. В особенности - в США. 

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп нередко подшучивал над Байденом, называя его "сонным Джо". 

Американцы же подобрали другое прозвище - Джо Деменцио. Сегодня в популярном в Штатах Твиттере есть даже соответствующий хештенг - #DementiaJoe. Там регулярно публикуют твиты примерно такого содержания.

"Я слышал, что слабоумие, Джо, в тренде..." - пишет американец и прикрепляет фото. 

Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

"Я не хочу слышать еще раз о том, что у Джо Деменцио есть проблема "заикания" и что он не болен. Ему становится хуже прямо на наших глазах. Любой ролик, даже сделанный год назад, покажет: стремительный спад здоровья очевиден", - пишет другой житель США. 

Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

Также пользователи в Украине комментируют ЧП с падением на трапе самолета. Среди них и нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин. 

"Думаю, на этом фоне популярная в последнее время фраза про "колосс на глиняных ногах" приобрела новые коннотации.

В любом случае президента Соединённых Штатов в столь унизительном положении не видел ещё никто и никогда. И эта картинка слишком очевидно символизирует упадок глобальной мощи сверхдержавы.

P. S. Белый дом объяснил произошедшее "очень сильным ветром".

P.P.S. Комментарий одного из подписчиков Guardian: "Странно, что это видео до сих пор не назвали "дезинформацией" и не запретили".

Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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