"Красную" зону карантина расширили в Украине

В "красную" зону карантина внесли Одесскую область.
Теперь в этой зоне Киев и пять областей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 20 марта, сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они находятся в соответствующей зоне.
В "оранжевой" зоне карантина 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.
Другие регионы Украины в "желтой" зоне.
Отметим, что "красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. В этой зоне запрещено:
- прием посетителей заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).