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События Сегодня, 14:0578
"Красную" зону карантина расширили в Украине

В "красную" зону карантина внесли Одесскую область.

Теперь в этой зоне Киев и пять областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 20 марта, сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они находятся в соответствующей зоне.

"Красную" зону карантина расширили в Украине

В "оранжевой" зоне карантина 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.

Другие регионы Украины в "желтой" зоне.

Отметим, что "красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).
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