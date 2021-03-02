Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий

Вчера Владимир Зеленский ввел санкции против 27 человек, узаконив своим указом решение СНБО.

Как уже рассказывала "Страна", в списке две основных категории людей.

Это, во-первых, представители власти Януковича (включая самого Януковича), которые после событий 2014 года в основном покинули страну. Во-вторых те, кто поддержал "русскую весну" в Крыму и на Донбассе - в частности, руководство неподконтрольных территорий.

При этом широко известных фамилий в санкционном списке не так уж много. Подавляющее большинство имен незнакомы широкой публике. Большая часть из них - крымчане.

"Страна" рассказывает, что известно о всех, попавших в список.

Громкие имена из "бывших"

Но начнем с известных личностей, которые в представлении особо не нуждаются.

Если пройтись по списку сверху вниз, то из покинувших Украину регионалов бросаются в глаза прежде всего фамилия экс-премьера Николая Азарова. В Украине он в розыске, при этом Интерпол убрал его из своих списков еще в 2017 году.

А в 2020 году санкции против Николая Яновича полностью отменил Евросоюз - по недоказанности его вины украинским следствием. В этом смысле решение Зе обложить бывшего премьера новыми санкциями сделано как бы в отместку европейской "зраде". Сам Азаров уже назвал украинские акции против себя "внесудебной расправой".

Попал в список также бывший нардеп-регионал Вадим Колесниченко - соавтор закона, который позволял давать языкам нацменьшинств (и в первую очередь русскому) официальный статус в регионах.

Это закон первым своим решением отменила майданная власть. Что вызвало массовые волнения на Донбассе и в Крыму - и во многом привело к той ситуации, которая там есть сейчас.

Сейчас Колесниченко живет в Крыму, где состоял в разных российских партиях - "Родина", "Великое отечество". Ведет программы на севастопольском телевидении.

В списке также бывший "главный олигарх" семьи Януковича Сергей Курченко, проживающий ныне в Москве. Он и так находится под санкциями как на Западе, так и в Украине. Интересно, что против Курченко их вводили в свое время также "ДНР" и "ЛНР".

Сообщалось, что структуры бывшего украинского олигарха торговали продукцией, производимой в "республиках" и курировали ряд предприятий на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Под санкциями Зеленского два бывших министра обороны Украины при Януковиче - Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин.

В сентябре 2020 года оба экс-чиновника попали в доклад украинского ГБР о причинах аннексии Крыма. Там говорилось, что именно они виноваты в том, что Россия захватила полуостров. Хотя оба уже к тому моменту не руководили Минобороны.

"Страна" детально анализировала этот доклад. В нем полностью выводилась из под ответственности майданная власть, которая не оказала никакого сопротивления захвату Крыма. Страной тогда управлял и.о. президента Александр Турчинов, а министром обороны был представитель ВО "Свобода" Игорь Тенюх.

Но ведомство сочло, что именно Саламатин и Лебедев "ослабили армию", проведя сокращение численности ВСУ. И они якобы поэтому не смогли дать отпор.

Детальнее читайте в материале "Как ГБР оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году".

Из первых лиц команды Януковича под санкции попал бывший генпрокурор Виктор Пшонка, покинувший Украину в феврале 2014 года. Он (как и его сын Артем) находится под санкциями ЕС. В Украине против Пшонки открыт ряд уголовных дел, до суда ни одно пока не довели.

В списке СНБО - и бывший министр образования Дмитрий Табачник.

Он был единственным из руководителей МОН, которые открыто отстаивали права русского языка. Табачник, например, обязал школы по заявлению родителей открывать русскоязычные классы. Также выступал против героизации ОУН-УПА. За это его яростно критиковали националисты и называли "украинофобом".

Из "списка Януковича" под санкции попал и экс-глава Нацбанка Игорь Соркин. А также сам бывший президент Виктор Янукович.

Известные деятели "русской весны"

Во-первых, под санкции - уже не первые для него - попал глава Крыма Сергей Аксенов, который возглавляет полуостров с 2014 года. А также глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Оба были активными участниками процесса перехода полуострова под российскую юрисдикцию - организовывали митинги, координировали создание отрядов "самообороны" и так далее.

В этом же списке - бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, которая раньше работала под руководством Пшонки в украинской Генпрокуратуре. После начала аннексии Крыма она поехала на полуостров к родителям и там возглавила местные прокурорские органы - по предложению Аксенова.

Сейчас Поклонская - депутат Госдумы от "Единой России".

Попал под санкции и "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Его коллеги Пушилина из "ДНР" в списке, к слову, нет. Пасечник возглавил "республику" в 2017 году, после отставки его предшественника Игоря Плотницкого. Как говорили - "по квоте ФСБ".

Пасечник - бывший офицер СБУ, имел награды от президента Кучмы. В 2014 году перешел к сепаратистам и стал "министром госбезопасности ЛНР".

Единственный человек под санкциями, который не был изначально гражданином Украины - это депутат Госдумы Константин Затулин. Он принимал активное участие в крымских событиях. При этом Затулину еще при президентстве Ющенко был запрещен въезд в Украину.

Малоизвестные имена. Кто эти люди?

Пойдем в алфавитном порядке.

Сергей Абисов - один из милицейских начальников Симферополя до Майдана. После аннексии Крыма министром внутренних дел полуострова указом Путина. В 2018 году снят с этой должности. Входит во все возможные санкционные списки США, Европы и Украины.

Александр Бобков - бывший нардеп-регионал, который перешел в "ДНР" и играет там сейчас не последнюю роль.

Валерий Грицай - еще один крымский милиционер, который перешел на сторону России. Сейчас он замначальника полиции по охране общественного порядка МВД Крыма.

Петр Зима - глава СБУ Севастополя при Януковиче. После аннексии перешел к Аксенову. В 2015 году, как рассказывали украинские СМИ, Зима приехал в "ДНР" и "ЛНР" и имел отношение к местным спецслужбам.

Андрей Иванцов - при Украине глава милиции в Алуште, после аннексии - замминистра внутренних дел Крыма. Интересно, что в 2017 году Иванцова и его сына Егора российские правоохранительные органы задержали по обвинению в мошенничестве - они пытались присвоить здание детского лагеря "Кристалл" в Алуште. После чего Иванцов-старший ушел в отставку.

Олег Кириллин - глава следствия крымского МВД при Украине. И замминистра внутренних дел после аннексии Крыма. Сейчас занимает ту же, что и при Украине должность - начальник следственного управления.

Сергей Кусюк - замкомандира украинского "Беркута", которого в Киеве обвиняют сейчас в жестоких действиях против майдановцев. В 2017 году стало известно, что Кусюк живет в России и служит там в ОМОНе - его фото засветилось на одной из акций в Москве в форме российского спецподразделения.

Александр Поддубов. Начальник Гагаринкого райотдела милиции Севастополя при Украине. После аннексии - указом Путина назначен главой МВД России по Севастополю, но уже в 2015 году был снят с должности.

Николай Ткаченко. Что при Украине, что при России занимал одинаковую должность - глава Керченского управления МВД. Снят с должности в 2019 году.

Николай Федорян. До 2012 года - начальник милиции общественной безопасности Крыма. На время аннексии работал в госкомпании "Черноморнефтегаз", которая потом была перерегистрирована в российской юрисдикции.

В ноябре 2020 года его внезапно задержали украинские пограничники - при попытке вернуться в Крым с подконтрольной Украине территории. То есть Федорян уже въехал в Украину и пытался вернуться назад.

Прокуратура АРК предъявила ему подозрение в госизмене - заявляя, что бывший милиционер помогал российским правоохранителям при проведении и задержаний по делу организации "Хизб ут-Тахрир".

Сам Федорян вину отрицает и говорит, что от него требуют дать показания на главу Нацгвардии Николая Балана, с которым он знаком - поэтому и сфабриковали уголовное дело.

В декабре суд постановил оставить Федоряна в СИЗО до 7 февраля - с правом выхода под залог в огромную сумму 21 миллион гривен.

Вышел ли он из СИЗО и находится ли сейчас в Украине - доподлинно неизвестно. Но в любом случае, введение санкций против человека, который в руках украинского правосудия - как раз доказательство в пользу версии самого Федоряна.

Николай Феськов. При Украине - начальник милиции города Свердловска в Луганской области. После провозглашения "ЛНР" - "заместитель министра внутренних дел ЛНР". Сейчас среди служащих этого "ведомства" Феськов не значится.

Александр Черпицкий. Экс-чиновник времен Януковича и Ющенко. Был замглавы Госкомзема, заместителем министра обороны (курировал также землю), и даже заместителем руководителя "Укроборонпрома" в 2013 году.

Какие к нему претензии именно сейчас - сказать трудно. В новостях имя Черпицкого не встречается. В реестрах собственности он числится основателем действующей в Украине компании "Земельна толока", которая торгует агропродукцией.

Ольга Чичилимова - на сегодня это начальник отдела кадров крымского МВД. Ту же должность она занимала до аннексии Крыма.