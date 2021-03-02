 

Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий

События Сегодня, 16:0488
Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий

Вчера Владимир Зеленский ввел санкции против 27 человек, узаконив своим указом решение СНБО.

Как уже рассказывала "Страна", в списке две основных категории людей.

Это, во-первых, представители власти Януковича (включая самого Януковича), которые после событий 2014 года в основном покинули страну. Во-вторых те, кто поддержал "русскую весну" в Крыму и на Донбассе - в частности, руководство неподконтрольных территорий.

При этом широко известных фамилий в санкционном списке не так уж много. Подавляющее большинство имен незнакомы широкой публике. Большая часть из них - крымчане.

"Страна" рассказывает, что известно о всех, попавших в список. 

Громкие имена из "бывших"

Но начнем с известных личностей, которые в представлении особо не нуждаются. 

Если пройтись по списку сверху вниз, то из покинувших Украину регионалов бросаются в глаза прежде всего фамилия экс-премьера Николая Азарова. В Украине он в розыске, при этом Интерпол убрал его из своих списков еще в 2017 году. 

А в 2020 году санкции против Николая Яновича полностью отменил Евросоюз - по недоказанности его вины украинским следствием. В этом смысле решение Зе обложить бывшего премьера новыми санкциями сделано как бы в отместку европейской "зраде". Сам Азаров уже назвал украинские акции против себя "внесудебной расправой".

Попал в список также бывший нардеп-регионал Вадим Колесниченко - соавтор закона, который позволял давать языкам нацменьшинств (и в первую очередь русскому) официальный статус в регионах.

Это закон первым своим решением отменила майданная власть. Что вызвало массовые волнения на Донбассе и в Крыму - и во многом привело к той ситуации, которая там есть сейчас. 

Сейчас Колесниченко живет в Крыму, где состоял в разных российских партиях - "Родина", "Великое отечество". Ведет программы на севастопольском телевидении. 

В списке также бывший "главный олигарх" семьи Януковича Сергей Курченко, проживающий ныне в Москве. Он и так находится под санкциями как на Западе, так и в Украине. Интересно, что против Курченко их вводили в свое время также "ДНР" и "ЛНР".

Сообщалось, что структуры бывшего украинского олигарха торговали продукцией, производимой в "республиках" и курировали ряд предприятий на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. 

Под санкциями Зеленского два бывших министра обороны Украины при Януковиче - Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин.

В сентябре 2020 года оба экс-чиновника попали в доклад украинского ГБР о причинах аннексии Крыма. Там говорилось, что именно они виноваты в том, что Россия захватила полуостров. Хотя оба уже к тому моменту не руководили Минобороны. 

"Страна" детально анализировала этот доклад. В нем полностью выводилась из под ответственности майданная власть, которая не оказала никакого сопротивления захвату Крыма. Страной тогда управлял и.о. президента Александр Турчинов, а министром обороны был представитель ВО "Свобода" Игорь Тенюх. 

Но ведомство сочло, что именно Саламатин и Лебедев "ослабили армию", проведя сокращение численности ВСУ. И они якобы поэтому не смогли дать отпор. 

Детальнее читайте в материале "Как ГБР оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году".

Из первых лиц команды Януковича под санкции попал бывший генпрокурор Виктор Пшонка, покинувший Украину в феврале 2014 года. Он (как и его сын Артем) находится под санкциями ЕС. В Украине против Пшонки открыт ряд уголовных дел, до суда ни одно пока не довели.

В списке СНБО - и бывший министр образования Дмитрий Табачник.

Он был единственным из руководителей МОН, которые открыто отстаивали права русского языка. Табачник, например, обязал школы по заявлению родителей открывать русскоязычные классы. Также выступал против героизации ОУН-УПА. За это его яростно критиковали националисты и называли "украинофобом". 

Из "списка Януковича" под санкции попал и экс-глава Нацбанка Игорь Соркин. А также сам бывший президент Виктор Янукович.

Известные деятели "русской весны"

Во-первых, под санкции - уже не первые для него - попал глава Крыма Сергей Аксенов, который возглавляет полуостров с 2014 года. А также глава Госсовета Крыма Владимир Константинов

Оба были активными участниками процесса перехода полуострова под российскую юрисдикцию - организовывали митинги, координировали создание отрядов "самообороны" и так далее. 

В этом же списке - бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, которая раньше работала под руководством Пшонки в украинской Генпрокуратуре. После начала аннексии Крыма она поехала на полуостров к родителям и там возглавила местные прокурорские органы - по предложению Аксенова. 

Сейчас Поклонская - депутат Госдумы от "Единой России". 

Попал под санкции и "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Его коллеги Пушилина из "ДНР" в списке, к слову, нет. Пасечник возглавил "республику" в 2017 году, после отставки его предшественника Игоря Плотницкого. Как говорили - "по квоте ФСБ". 

Пасечник - бывший офицер СБУ, имел награды от президента Кучмы. В 2014 году перешел к сепаратистам и стал "министром госбезопасности ЛНР". 

Единственный человек под санкциями, который не был изначально гражданином Украины - это депутат Госдумы Константин Затулин. Он принимал активное участие в крымских событиях. При этом Затулину еще при президентстве Ющенко был запрещен въезд в Украину. 

Малоизвестные имена. Кто эти люди?

Пойдем в алфавитном порядке.

Сергей Абисов - один из милицейских начальников Симферополя до Майдана. После аннексии Крыма министром внутренних дел полуострова указом Путина. В 2018 году снят с этой должности. Входит во все возможные санкционные списки США, Европы и Украины. 

Александр Бобков - бывший нардеп-регионал, который перешел в "ДНР" и играет там сейчас не последнюю роль. 

Валерий Грицай - еще один крымский милиционер, который перешел на сторону России. Сейчас он замначальника полиции по охране общественного порядка МВД Крыма. 

Петр Зима - глава СБУ Севастополя при Януковиче. После аннексии перешел к Аксенову. В 2015 году, как рассказывали украинские СМИ, Зима приехал в "ДНР" и "ЛНР" и имел отношение к местным спецслужбам. 

Андрей Иванцов - при Украине глава милиции в Алуште, после аннексии - замминистра внутренних дел Крыма. Интересно, что в 2017 году Иванцова и его сына Егора российские правоохранительные органы задержали по обвинению в мошенничестве - они пытались присвоить здание детского лагеря "Кристалл" в Алуште. После чего Иванцов-старший ушел в отставку. 

Олег Кириллин - глава следствия крымского МВД при Украине. И замминистра внутренних дел после аннексии Крыма. Сейчас занимает ту же, что и при Украине должность - начальник следственного управления. 

Сергей Кусюк - замкомандира украинского "Беркута", которого в Киеве обвиняют сейчас в жестоких действиях против майдановцев. В 2017 году стало известно, что Кусюк живет в России и служит там в ОМОНе - его фото засветилось на одной из акций в Москве в форме российского спецподразделения.

Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий

Александр Поддубов. Начальник Гагаринкого райотдела милиции Севастополя при Украине. После аннексии - указом Путина назначен главой МВД России по Севастополю, но уже в 2015 году был снят с должности.

Николай Ткаченко. Что при Украине, что при России занимал одинаковую должность - глава Керченского управления МВД. Снят с должности в 2019 году.  

Николай Федорян. До 2012 года - начальник милиции общественной безопасности Крыма. На время аннексии работал в госкомпании "Черноморнефтегаз", которая потом была перерегистрирована в российской юрисдикции. 

В ноябре 2020 года его внезапно задержали украинские пограничники - при попытке вернуться в Крым с подконтрольной Украине территории. То есть Федорян уже въехал в Украину и пытался вернуться назад.

Прокуратура АРК предъявила ему подозрение в госизмене - заявляя, что бывший милиционер помогал российским правоохранителям при проведении и задержаний по делу организации "Хизб ут-Тахрир". 

Сам Федорян вину отрицает и говорит, что от него требуют дать показания на главу Нацгвардии Николая Балана, с которым он знаком - поэтому и сфабриковали уголовное дело.

В декабре суд постановил оставить Федоряна в СИЗО до 7 февраля - с правом выхода под залог в огромную сумму 21 миллион гривен. 

Вышел ли он из СИЗО и находится ли сейчас в Украине - доподлинно неизвестно. Но в любом случае, введение санкций против человека, который в руках украинского правосудия - как раз доказательство в пользу версии самого Федоряна. 

Николай Феськов. При Украине - начальник милиции города Свердловска в Луганской области. После провозглашения "ЛНР" - "заместитель министра внутренних дел ЛНР". Сейчас среди служащих этого "ведомства" Феськов не значится. 

Александр Черпицкий. Экс-чиновник времен Януковича и Ющенко. Был замглавы Госкомзема, заместителем министра обороны (курировал также землю), и даже заместителем руководителя "Укроборонпрома" в 2013 году.

Какие к нему претензии именно сейчас - сказать трудно. В новостях имя Черпицкого не встречается. В реестрах собственности он числится основателем действующей в Украине компании "Земельна толока", которая торгует агропродукцией. 

Ольга Чичилимова - на сегодня это начальник отдела кадров крымского МВД. Ту же должность она занимала до аннексии Крыма. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, СНБО, Зеленский, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Ввести санкции против Азарова и Януковича предложила СБУ на СНБО
Ввести санкции против Азарова и Януковича предложила СБУ на СНБО
Вчера, 19:41
Reuters заявило что США могут сегодня ввести санкции против РФ по делу Навального
Reuters заявило что США могут сегодня ввести санкции против РФ по делу Навального
2-мар-2021, 10:18
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
26-фев-2021, 22:09
На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника
На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника
23-фев-2021, 14:14
Янукович раскритиковал Революцию Достоинства
Янукович раскритиковал Революцию Достоинства
18-фев-2021, 10:09

Последние новости

18:47
Политика
Перепалка на Аляске. После Путина Вашингтон поссорился с Китаем. Что это значит и как отразится на Украине
18:45
Политика
В свое управление "Мотор Сич" хочет взять "Укроборонпром"
18:40
События
На ведущую румынского телеканала в прямом эфире набросилась голая женщина и стала бросать в нее камнем
16:30
Политика
Две причины отказа от "Спутника V" назвал Шмыгаль
16:25
События
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
16:17
События
Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины AstraZeneca
16:04
События
Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий
14:05
События
"Красную" зону карантина расширили в Украине
14:03
События
Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем
13:57
События
Турция объявила о выходе со Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин
12:14
События
Имущество и акции "Мотор Сичи" арестовал суд
12:13
События
Погода в Карпатах ухудшилась, накрыли снегопады
12:12
События
Мощное землетрясение произошло в Японии
10:46
События
Степанов заявил что правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации
10:36
События
Трехнедельный локдаун начал действовать в Киеве
10:25
События
Европа рискует срывом летнего туризма из-за COVID
10:22
Политика
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта "О создании Центра противодействия дезинформации"
10:17
События
От коронавируса вакцинировался президент Финляндии
10:15
События
Усиленный карантин до апреля продолжает Бельгия
10:13
События
Сеть фитнес-клубов "Спорт Лайф" в Киеве нарушает карантин

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 марта 20214182
Может ли Россия прекратить поставки дизтоплива и газа в Украину и какими будут цены3733
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 марта 20212437
Новые решения по санкциям объявляет СНБО Украины2095
Почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин объяснил Степанов461
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 марта 2021387
Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем325

Досуг

Как в условиях новых положений Закона Украины «О рынке электрической энергии» формируются тарифы
Как в условиях новых положений Закона Украины «О рынке электрической энергии» формируются тарифы
С 2019 года цена на электроэнергию формируется с учетом изменений в законодательной базе. Новая редакция Закона Украины «О рынке электрической энергии» сопровождалась новыми нормативными актами, которые должны регулировать новую среду.
Вчера, 12:38156
Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению
Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению
Если вы подбираете удобное и неприхотливое к условиям применения оборудование, обратите внимание на блейд сервер. Этот агрегат станет отличной альтернативой старым громоздким устройствам.
17-мар-2021, 17:33285
Популярность таунхаусов у покупателей
Популярность таунхаусов у покупателей
Если вы наблюдаете за происходящим на рынке загородной недвижимости, то наверняка заметили, как растет популярность таунхаусов. На текущий момент даже коттеджи не пользуются таким спросом, какой встречают среди покупателей таунхаусы.
17-мар-2021, 11:51242
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
Датчик температуры холодильной камеры – это важнейшая составляющая данного агрегата, которая призвана фиксировать температуру, передавать показатель системе управления, а та уже «дает команду» мотор-компрессору работать более активно, или же наоборот – «убавить»
17-мар-2021, 11:48299
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
Серед великого вибору покрівельних матеріалів особливе місце відведене фіброцементній покрівлі. Мова йде про безпечне безазбестове покриття, широко розповсюджене у країнах Європи. Популярність пояснюється насамперед експлуатаційними характеристиками й складом.
16-мар-2021, 16:54468
Востребованные тренды: SEO продвижение сайта в 2021 году
Востребованные тренды: SEO продвижение сайта в 2021 году
Алгоритмы Google постоянно совершенствуются, регулярно выходят новые апдейты. После внесения корректировок рейтинг одних ресурсов снижается, других растет. Что же делать, чтобы повышать рейтинг и максимально соответствовать ожиданиям посетителей сайта?
16-мар-2021, 09:14337

События

На ведущую румынского телеканала в прямом эфире набросилась голая женщина и стала бросать в нее камнем
На ведущую румынского телеканала в прямом эфире набросилась голая женщина и стала бросать в нее камнем
В прямом эфире румынского телеканала "Antena 1" на популярную телеведущую Мирелу Вайду напала обнаженная женщина.
Сегодня, 18:4041
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным в прямом эфире.
Сегодня, 16:2555
Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины AstraZeneca
Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины AstraZeneca
Дания — член Европейского союза — сообщила о новом случае смерти после использования вакцины против коронавируса AstraZeneca.
Сегодня, 16:1756
Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий
Автор закона о языках, беркутовец, люди Януковича. Кто есть кто в списке санкций Зеленского. 27 биографий
Вчера Владимир Зеленский ввел санкции против 27 человек, узаконив своим указом решение СНБО.
Сегодня, 16:0490
"Красную" зону карантина расширили в Украине
"Красную" зону карантина расширили в Украине
В "красную" зону карантина внесли Одесскую область.
Сегодня, 14:0580
Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем
Сдуло ветром. Почему президент США Байден упал на трапе самолета и что у него на самом деле со здоровьем
На этой неделе активизировалась тема плохого самочувствия президента США Джо Байдена. 
Сегодня, 14:03325
7 Днів