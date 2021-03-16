Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным в прямом эфире.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 20 марта.

Конгрессмен считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как "Рокки IV"». Политик усомнился в способности Байдена выйти победителем.

Гетц также положительно оценил ответ российского президента на критику Байдена. «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — рассказал политик.

Ранее Джо Байден заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский президент указал, что Путин заплатит, если окажется виновен. В ходе интервью он допустил и другие резкие высказывания в адрес коллеги.

В ответ российский лидер вспомнил детскую фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а также пожелал здоровья коллеге.

Позже он предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Байден заявил, что «в какой-то момент» он вновь проведет переговоры с президентом РФ.

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