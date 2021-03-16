На ведущую румынского телеканала в прямом эфире набросилась голая женщина и стала бросать в нее камнем

В прямом эфире румынского телеканала "Antena 1" на популярную телеведущую Мирелу Вайду напала обнаженная женщина.

Инцидент случился во время трансляции шоу Access Direct ("Прямой доступ").

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На записи видно, как на съемочную площадку выбежала женщина без одежды и потребовала от Вайды "вернуть деньги" и метнула в сторону ведущей камень. Однако она промахнулась и коллеги журналистки тут же бросились на помощь, и остановили нападавшую.

После возобновления шоу, Мирела Вайда призналась, что она была шокирована и что она опасается за свою безопасность.

"Эта женщина подошла ко мне очень быстро и пыталась попасть в меня камнем. Я была шокирована, потому что не понимала, что происходит. У меня не хватало духа действовать быстрее. Мне повезло, что она не смогла меня ударить", — рассказала Вайду.

Как передает издание "Sputnik Romania", по словам ведущей, в последнее время ей начали поступать угрозы от имени Магдалены Шербан, которая в 2017 году убила женщину, столкнув ее на рельсы перед поездом в метро. Вайда часто освещала это происшествие в своих программах.

В то же время издание не исключает, что видео с нападением может быть постановочным и эту сцену срежиссировали, чтобы привлечь аудиторию. Сомнения вызывает и тот факт, что женщина могла пробраться и раздеться в хорошо охраняемом месте. Более того, шоу "Прямой доступ" уже не раз штрафовали "за использование сомнительных методов привлечения публики".