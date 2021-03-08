Сторонники Стерненко били окна Офиса президента и поджигали двери. Как это было

В субботу, 20 марта, сторонники радикала Сергея Стерненко, которого осудили за пытки и похищение человека, устроили митинг под зданием Офиса президента, который перерос в массовые беспорядки.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие также озвучили свои требования:

1. Освободить Сергея Стерненко.

2. Освободить обвиняемого в убийстве Андрея Антоненко.

3. Наложить санкции СНБО на юриста Андрея Портнова.

4. Отставка генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

5. Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.