 

Еще 150 COVID-коек развернут во Львове

События Вчера, 21:4064
Еще 150 COVID-коек развернут во Львове

С 1 апреля во Львове увеличат коечный фонд на 150 мест в Центре легочного здоровья.

На сегодняшний день в медцентре размещено 370 койко-мест для больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Центр легочного здоровья в Facebook.

"Уже с 1 апреля по 50 коек в трех новых резервных ковидних отделениях, постепенно, по мере необходимости, заполнять больными. Видим такую нужду, каждый день госпитализируем столько пациентов, сколько и выписываем. Для этого завершаются работы по обеспечении этого резерва централизованным кислородом", - говорится в сообщении.

В медцентре отметили, что к ним поступают пациенты с тяжелыми и средней тяжести пневмониями.

Отмечается, что от 1 января 2021 года в Центре развернуто 200 дополнительных коек для пациентов с COVID. Таким образом, учитывая 170 койко-мест, которые действовали до того, больница может принять 370 COVID-больных.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Львов  
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