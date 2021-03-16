Медики в Гане воровали вакцину CoviShield, чтобы делать ею прививки за деньги

В Гане медицинских сотрудников подозревают в краже индийской вакцины от коронавируса CoviShield, к эффективности которой скептически относятся украинцы.

Медики воровали препарат, чтобы делать людям прививки за деньги.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на информацию местной полиции.

По данным полиции, арестованы трое сотрудников Службы здравоохранения Ганы по подозрению в краже десятков ампул вакцины от коронавируса CoviShield. Предполагается, что после кражи они делали прививки клиентам за деньги и брали по 35 долларов (около 970 гривен) за одну инъекцию.

В том же преступлении подозревают сотрудника санитарно-эпидемического надзора, но на данный момент он находится на свободе.