Рак становится агрессивным: онколог предупредил о риске 30-летних

Рак почек часто протекает бессимптомно и обнаруживается врачами случайно.

Об этом рассказал врач-онколог высшей категории, заведующий онкоурологическим отделением Городского клинического онкологического диспансера Петербурга Петр Карлов. Он добавил, что, однако, все зависит от размера опухоли.

«Если она проросла, например, в чашечно-лоханочную систему, тогда появляется кровь в моче. Однако, как правило, бессимптомно, это случайные находки», — отметил член-корреспондент Российской академии естественных наук.

По его словам, мужчины страдают раком почек в два раза чаще, чем женщины, и если раньше диагноз ставили в основном пожилым, то теперь ситуация изменилась.

«Сейчас появились новые диагностические возможности, к тому же сами пациенты стали иначе относиться и к врачам, и к своему здоровью. Меняется ментальность. Люди хотят жить долго и в комфорте. Поэтому все чаще к медикам обращается молодежь, чтобы пройти обследования. Отсюда и тезис, что „рак почек помолодел“», — уточнил Карлов.

По его наблюдениям, раньше диагноз даже в 40-45 был не частым явлением, а теперь — «30-35 лет — совсем не редкость».

Каждый второй четверг марта отмечается Всемирный день почек. Эксперты рассказывают о роли органов в защите организма и соответствующих заболеваниях. Одно из них — злокачественная опухоль.