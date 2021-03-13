Граждане Украины имеют полное право досрочно оформить пенсию

Однако сделать это можно лишь в том случае, если житель страны был уволен накануне достижения пенсионного возраста (58.5 лет и старше).

Что предложили власти Украины:

Украинские власти предлагают выйти на пенсию тем, у кого есть необходимый стаж (в 2021 году - 28 лет).

Также на пенсию имеют право выйти многодетные матери, у которых есть дети с наличием редких заболеваний, но для этого также нужно достичь 50-летия.

Такое право закреплено и за мужчиной, но ему необходимо доработать до 55-летия.

В Украине традиционную ежегодную индексацию пенсий проведут 1 марта 2021 года. Примечательно, что на стипендии детям-сиротам будет установлено повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне трех тысяч гривен.

Нововведения не коснутся:

В стране также на 11% собираются повысить расчетный размер средней заработной платы за три года, на основании которой считается пенсия.

При этом власти могут повысить только расчетный размер, это значит, что в нем не будут учитывать надбавки за сверхстаж и доплаты для отдельных категорий.

Нововведение не касается тех граждан Украины, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной. Тех, кто получает максимальную пенсию.