В Израиле против коронавируса препаратом Pfizer/BioNtech вакцинировали около 600 детей возрастом от 12 до 16 лет

У них не было серьезных побочных эффектов.

Это свидетельствует о том, что вакцина Pfizer может быть безопасной для несовершеннолетних, пишет The Guardian. При этом отмечается, что в испытаниях не участвовали дети, страдающие муковисцидозом (заболевание, вызывающее тяжелые нарушения функций органов дыхания – Ред.).

"На данный момент мы иммунизировали около 600 детей. Мы не наблюдали серьезных побочных эффектов, даже второстепенные встречаются довольно редко. Это обнадеживает", – заявил Боаз Лев, руководитель группы по вакцинам.

В связи с этим Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вакцинировать тех подростков, которые страдают заболеваниями, которые делают их уязвимыми перед COVID-19.

Сейчас в Израиле подходят к решению вопроса о том, нужно ли ли начинать массовую вакцинацию детей. Осложняет принятие решения то, что вакцину Pfizer рекомендуют применять для лиц старше 16 лет.

"Вакцинация детей может привести нас к коллективному иммунитету, но если целью политики является постоянное подавление тяжелых заболеваний, то в течение некоторого времени потребуются другие немедикаментозные меры", – отметил израильский эпидемиолог Оливер Геффен.

Pfizer также проводит исследование безопасности вакцины среди детей в возрасте от 12 до 15 лет и планирует начать еще одно – среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Напомним, Минздрав Израиля заявил, что серьезные побочные эффекты после вакцинации препаратом Pfizer имели только 153 человека из более 4,7 млн, получивших первый укол – 0,032%.