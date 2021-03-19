Вся правда о вакцине AstraZeneca: почему некоторые страны приостановили её использование

Вы, возможно, слышали о вакцине, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Она одобрена в некоторых странах и имеет некоторые преимущества перед другими вакцинами.

Но как насчёт побочных эффектов?

В последнее время СМИ сообщают о том, что ряд стран ЕС приостановили её использование из-за данных о тромбозе некоторых привитых. WomanEL хочет рассказать, что же известно о AstraZeneca на сегодняшний день.

Некоторые факты о вакцине AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca была создана совместно AstraZeneca и компанией Vaccitech Оксфордского университета. Она использует ослабленную версию вируса простуды и содержит генетический материал белка вируса COVID-19.

По словам AstraZeneca, у привитого создается ген белка вируса COVID-19, который заставляет вашу иммунную систему атаковать вирус COVID-19.

Эффективность после первой прививки составляет 76 процентов. А после интервала между дозами в 12 недель и более эффективность повышается до 82 процентов.

Преимущества вакцины

Вакцина AstraZeneca может храниться при температуре 2-7 градусов в течение полугода. Что потенциально упрощает распространение. К тому же она дешевле других аналогов.

Возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Побочные эффекты вакцины AstraZeneca аналогичны побочным эффектам других вакцин COVID-19.

Эксперты в области здравоохранения считают, что хранение вакцины AstraZeneca при более высоких температурах считается «большим достижением» в распространении вакцины в странах с низким и средним уровнем доходов.

Связь с тромбами

По крайней мере, дюжина стран Европейского Союза временно приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это произошло, когда в Дании и Норвегии появилась информация о тромбах после вакцинации.

Однако в настоящее время нет окончательных доказательств, связывающих вакцину со случаями тромба.