Вся правда о вакцине AstraZeneca: почему некоторые страны приостановили её использование

Вы, возможно, слышали о вакцине, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Она одобрена в некоторых странах и имеет некоторые преимущества перед другими вакцинами.
Но как насчёт побочных эффектов?
В последнее время СМИ сообщают о том, что ряд стран ЕС приостановили её использование из-за данных о тромбозе некоторых привитых. WomanEL хочет рассказать, что же известно о AstraZeneca на сегодняшний день.
Некоторые факты о вакцине AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca была создана совместно AstraZeneca и компанией Vaccitech Оксфордского университета. Она использует ослабленную версию вируса простуды и содержит генетический материал белка вируса COVID-19.
По словам AstraZeneca, у привитого создается ген белка вируса COVID-19, который заставляет вашу иммунную систему атаковать вирус COVID-19.
Эффективность после первой прививки составляет 76 процентов. А после интервала между дозами в 12 недель и более эффективность повышается до 82 процентов.
Преимущества вакцины
Вакцина AstraZeneca может храниться при температуре 2-7 градусов в течение полугода. Что потенциально упрощает распространение. К тому же она дешевле других аналогов.
Возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca
Побочные эффекты вакцины AstraZeneca аналогичны побочным эффектам других вакцин COVID-19.
Эксперты в области здравоохранения считают, что хранение вакцины AstraZeneca при более высоких температурах считается «большим достижением» в распространении вакцины в странах с низким и средним уровнем доходов.
Связь с тромбами
По крайней мере, дюжина стран Европейского Союза временно приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это произошло, когда в Дании и Норвегии появилась информация о тромбах после вакцинации.
Однако в настоящее время нет окончательных доказательств, связывающих вакцину со случаями тромба.